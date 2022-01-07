Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил Рождество в Сызрани

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В ночь с 6 на 7 января во всех храмах Самарской области прошли рождественские богослужения.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил Светлый праздник вместе с земляками в кафедральном соборе Казанской иконы Божией матери Сызрани – третьего по численности населения города региона.

В своем рождественском поздравлении Глава региона отметил, что Рождество Христово «наполняет души надеждой, любовью и радостью, обращая нас к событию, которое изменило ход мировой истории, показав человечеству путь доброты и милосердия, торжества жизни и самосовершенствования на основе библейских заповедей», а также пожелал землякам здоровья, мира и благополучия.

Собор Казанской иконы Божией матери является одним из старейших в регионе - в этом году ему исполняется 150 лет. Он был освящен в 1872 году. Величественный пятиглавый храм выстоял во время сильного пожара в Сызрани летом 1906 года. Весь город был охвачен огнем, но собор уцелел – его спас сторож. Затем с 1932 года по 1944 храм был закрыт. Сегодня он открыт для сотен верующих – жителей и гостей Сызрани.

«Поздравляю земляков с Рождеством Христовым! Очень рад, что встретил праздник в этом замечательном историческом храме, который является достоянием не только Сызрани, но и всей самарской земли, духовной жемчужиной нашей области. В этом году мы отметим 150-летний юбилей храма. Уверен, объединив усилия, мы сделаем так, чтобы наши труды были достойны памяти предков, которые когда-то его создали, – отметил Дмитрий Азаров. – Пока есть этот храм, город будет процветать».