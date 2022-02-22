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Губернатор поручил областному правительству произвести индексацию региональных выплат на уровень инфляции

22 февраля 2022 20:31
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Справиться с задачей предстоит до 1 марта. 

«Дал поручение Правительству Самарской области произвести индексацию региональных выплат социальной поддержки на уровень инфляции. Напомню, в бюджете была предусмотрена индексация на 4,3%, но мы планируем провести перерасчёт 13-ти региональных выплат по фактическому уровню инфляции в 8,4%, причём, с начала года. Это справедливо, и депутаты Губернской Думы, уверен, с этим согласятся», - такую задачу поставил перед Правительством региона Дмитрий Азаров сегодня, 22 февраля.

Справиться с задачей предстоит до 1 марта. 

Напомним, ранее при формировании и принятии областного бюджета на 2022 - 2024 гг. индексация была предусмотрена в размере 4,3%. Расчеты должны быть проведены оперативно – до внесения очередных поправок в бюджет.

В случае принятия инициативы Главы региона депутатами Самарской Губернской думы будет произведена индексация 13 региональных мер поддержки. В числе получателей ежемесячных выплат ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, пострадавшие от политических репрессий, почетные граждане Самарской области, лица, удостоенные знаков отличия «За заслуги перед Самарской областью», «Материнская доблесть», почетных знаков СГД и Губернатора, граждане, имеющие трудовой стаж для мужчин - 40 лет и для женщин - 35 лет.

Ежемесячные доплаты к пенсии инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ежегодная денежная выплата ко Дню Победы, вознаграждения приемному родителю, патронатному воспитателю также будут проиндексированы.

Более 412 тысяч жителей Самарской области в настоящее время получают региональные выплаты.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Акценты В центре внимания

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