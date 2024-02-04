Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с терактом в Лисичанске

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с терактом в городе Лисичанске Луганской Народной Республики:

"От имени жителей Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с варварской атакой на мирных граждан в городе Лисичанске. Жестокость украинских националистов не знает предела. Точечный обстрел жителей, пришедших в субботний день провести время с родными и близким, – это преступление, не имеющее никаких оправданий. Сердца самарцев - с теми, кто сегодня потерял своих родных, кто живет и трудится вблизи линии боевого соприкосновения, защищает нашу страну от нацизма. Скорбим вместе с близкими погибших. Всем пострадавшим желаем скорейшего восстановления. Самарская область готова оказать лисичанцам всю необходимую помощь".