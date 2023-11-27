Губернатор Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с Днем матери

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В понедельник, 27 ноября, губернатор Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с прошедшим в минувшее воскресенье Днем матери и вручил региональные знаки отличия тем, кто воспитал пятерых и более детей. К слову, в регионе в настоящий момент проживает почти 23,5 тысячи многодетных семей, 5,5 тысяч – воспитали не только своих, но и приемных детей. Напомним, следующий 2024 год Президент России Владимир Путин объявил Годом семьи.

Церемония награждения заслуженных женщин прошла в Самарском театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. Приветствуя собравшихся гостей в зале, глава региона отметил, что в Самарской области День матери стал отмечаться чуть раньше, чем по всей стране. «Мы свято храним традиции этого праздника, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – И сегодня также по сложившейся на нашей земле традиции собираем удивительных, замечательных мам Самарской области для того, чтобы еще раз сказать слова благодарности, вручить заслуженные награды».

Губернатор подчеркнул, что глава государства уделяет постоянное внимание семьям с детьми. «Каждый год новые меры поддержки, улучшающие материальное состояние семей с детьми, принимаются лично Президентом страны. В нашем регионе действует уже 27 мер поддержки. В следующем году дополнительно на поддержку семей с детьми мы направим почти 15 миллиардов рублей, и общий объем поддержки приблизится к 50 миллиардам, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – И все это благодаря пристальному вниманию к семьям, матерям нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина».

Руководитель области поблагодарил женщин за воспитание подрастающего поколения – достойных граждан России. Отдельные слова признательности губернатор адресовал мамам, которые воспитали не только своих, но и приемных детей. «Трепетно относясь к своим детям, многие семьи берут ребятишек, которые по тем или иным причинам остались без родителей, – отметил губернатор, обращаясь к женщинам. – Спасибо вам огромное. Знаю, что вашего материнского, самарского сердца, любви, заботы и внимания хватит на всех. Материнский труд – это еще и колоссальное терпение во время воспитания настоящего, достойного гражданина страны».

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал матерям, воспитавшим настоящих героев, которые сегодня с оружием в руках защищают независимость и мирное небо над страной и Самарской областью. «Вы воспитали достойных защитников Отечества, настоящих героев, – обратился губернатор. – Мы никогда не забудем имена тех, кого нет с нами, кто отдал свою жизнь для того, чтобы защитить свой родной дом, родную землю, защитить право нашего народа жить по заветам наших предков. Я низко кланяюсь всем, кто воспитал защитников».

Глава региона добавил, что будет продолжена большая работа, что называется, всем миром, чтобы содействовать приближению Победы, достижению всех целей специальной военной операции. «Это наш святой, человеческий долг. И мы никогда не оставим без поддержки семьи наших героев. Знайте, мы всегда рядом, мы всегда готовы подставить плечо для того, чтобы поддержать, чтобы быть вместе и дальше строить мирную судьбу нашей великой страны и прекрасной Самарской области, – отметил Дмитрий Азаров и добавил, что у России и региона – прекрасное светлое будущее. – Потому что новые поколения граждан растят российские женщины, матери. Поддержка семей будет всегда. Это тоже духовная традиция нашего общества, что мы тоже защищаем, чтобы уважение и благодарность к матери и отцу были в каждой семье».

Региональные знаки отличия «Материнская доблесть» и благодарности губернатора Дмитрия Азарова сегодня получили 15 жительниц Самарской области, воспитавшие пятерых и более детей. Среди награжденных – мама пятерых детей Галина Черняк из Самары. Она вместе со своим супругом воспитывает четырех дочек и одного сына.

«Сложностей в воспитании никаких нет. Все мои дети – моя жизнь. Важно уметь слышать, уважать и прощать друг друга. Нужно понимать и видеть в глазах радость и грусть. Сегодня приятно получить награду за вклад в становление своей семьи, города и общества. Очень помогают различные меры социальной поддержки. Например, материнский капитал и социальный контракт – я помогаю мужу в его плотницком деле», – рассказала женщина.

Также среди тех, кого отметили знаками отличия, мать восьмерых детей – шести мальчиков и двух девочек – Надежда Зуева из Волжского района. Их семья очень крепкая и дружная. «Всегда и везде мы вместе. С детьми нужно дружить. Тогда они понимают, что после школы, например, можно прийти и сразу поделиться своими переживаниями с родителями. Сегодняшняя награда показывает, что мы идем в правильном направлении, становимся примером для других семей», – считает она.

В завершении церемонии, Дмитрий Азаров пожелал благополучия всем семьям региона. «Я хочу пожелать, чтобы радость в глазах каждой матери Самарской области была как можно чаще, чтобы дети не расстраивали и было как можно больше поводов гордиться своими детьми. Тогда счастье поселится навсегда в каждом материнском сердце», – уверен губернатор.

Фото: Юлия Рубцова/СОВА