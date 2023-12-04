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Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов усилить работу по расчистке дорог

4 декабря 2023 15:15
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Самарцев предупредили о похолодании до -23 градусов.

В понедельник, 4 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание областного Правительства. В начале заседания об оперативной обстановке на территории губернии доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Особый акцент он сделал на погодных условиях, складывающихся на этой неделе.

По данным Приволжского УГМС, в понедельник к вечеру ожидается понижение температуры воздуха, и к середине недели установится холодная температура. Со среды ночью прогнозируется от -23 до -20 градусов, днем – от -18 до -20, осадков не ожидается. По предварительным прогнозам, такая погода продлится до следующей недели. Олег Бойко подчеркнул, что данная информация доведена до муниципальных образований, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона в целях обеспечения проверки готовности аварийных служб для ликвидации возможных аварий на системах водо-, тепло-, энергоснабжения.

Губернатор Дмитрий Азаров обратил внимание на ситуацию на дорогах области в связи с погодными условиями, отметив, что этот вопрос обсуждался утром и уже были даны соответствующие поручения. «Сейчас крайне важно убрать шугу, пока температуры близки к нулю. Многие дороги обработаны реагентами, и до наступления морозов важно дороги почистить, чтобы не было наледи, потому что, если в таком виде мы оставим до морозов, проехать будет очень сложно. Отработка дорог сейчас - максимальная, даже через день уже будет поздно. И гораздо больше нужно будет усилий для того, чтобы с ситуацией справиться», - отметил глава региона.

Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, по состоянию на 8 часов утра сегодня дороги Самарской области - и федеральные, и региональные - находятся в проезжем состоянии. «Задержек выхода на рейсы автобусов общественного транспорта не было. Школьные маршруты также в полном составе вышли на объекты», - сообщил он. Сейчас отрабатываются дороги до сельских населенных пунктов, убираются остатки шуги, накаты.

Особое внимание глава региона поручил уделить расчистке пешеходных зон в населенных пунктах. «Все муниципалитеты должны с этой ситуацией справляться», - подчеркнул губернатор. 

 

Фото: Рубцова Юлия

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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