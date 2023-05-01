Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников предприятий Самарской области за вклад в Победу

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Самарская область становится центром проведения масштабных памятных и патриотических мероприятий. 1 мая, в Праздник Весны и Труда, Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара – город трудовой доблести», чтобы почтить память, отдать дань уважения и признательности героическому поколению победителей, которые внесли огромный вклад в великую Победу. Участие в церемонии также приняли глава города Елена Лапушкина, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, депутат Государственной Думы Леонид Симановский, Почетные граждане Самары и Самарской области, представители трудовых коллективов промышленных предприятий, общественных и волонтерских организаций.

«Сегодня, отмечая Праздник весны и труда, мы воздаем дань уважения и благодарности нашим землякам, создавшим трудовую славу нашей Самарской области. В годы Великой Отечественной войны труд наших земляков стал настоящим подвигом – сотни тысяч куйбышевцев работали в цехах, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое оружие, технику, продовольствие. Высококвалифицированные рабочие, гениальные конструкторы и инженеры, но среди тех, кто ковал оружие Победы, было немало женщин, стариков, подростков, детей. Все они трудились в высшей степени самоотверженно, на пределе человеческих возможностей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что выпуск промышленной продукции в Куйбышевской области в 1942 году по сравнению с 1940-м увеличился более чем в 5 раз, а к 1945-ому – в 11 раз.

Ударными темпами для фронта работали наши труженики села, швейные, обувные фабрики, пищевые предприятия. Решение важнейших стратегических задач легло и на работников транспортной сферы. В годы войны резко возросло значение Куйбышева как порта. Волжские речники сыграли огромную роль в Сталинградской битве. Только в навигацию 1942 года они доставили сталинградскому фронту 340 транспортных воинских грузов нередко под бомбежками и обстрелами. Не менее значимую роль выполняла и Куйбышевская железная дорога. На ее долю приходилось более 80% военных перевозок.

«Наши земляки делали все возможное для того, чтобы приблизить Победу», – подчеркнул Губернатор. Напомним, за трудовой подвиг в годы войны были награждены орденами и медалями более 5 тысяч работников промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Более 240 тысяч человек – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Всего Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы. «Мы чтим и гордимся трудовым подвигом наших земляков, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы искренне благодарны Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину за присвоение столице нашего региона – Самаре, а также городу Сызрани, звания «Город трудовой доблести».

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено столице Самарской области 2 июля 2020 года Указом Главы государства за вклад Самары (Куйбышева) в Победу страны в Великой Отечественной войне. В декабре 2021 года стела была установлена на Аллее Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров – в знаковом месте в областной столице, символизирующем трудовую доблесть Куйбышева.

«Признание заслуг наших земляков, их вклада в Великую Победу способствует сохранению памяти об их трудовом подвиге, воспитанию молодого поколения на славных рабочих традициях наших дедов и прадедов, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Уверен, этот мемориал, находящийся в самом сердце трудовой славы нашего региона, долгие годы будет вдохновлять наших земляков на новые свершения, вселять в самарцев чувство гордости за свою славную малую родину».

Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, все жители Самары, Самарской области вносят свой значимый вклад в дело Победы над нацизмом, отстаивая свободу, независимость, историю, культуру и традиции российского народа.

«И пока наши воины там, на передовой, защищают все, что нам дорого и свято, мы здесь, в тылу, вновь трудимся под лозунгом «Все для фронта, все для Победы». И примером нам служат наши выдающиеся труженики, заложившие основы промышленной мощи нашего региона, мощи всей страны. Те, благодаря кому Куйбышев стал запасной столицы страны, обрел статус космической столицы и сегодня является крупным промышленным, научно-образовательным, транспортным, культурным центром страны, вносящий свой вклад и в обороноспособность, и в духовную силу нашей Родины», – отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников всех предприятий Самарской области, которые в это сложное для страны время поддерживают наших воинов, армию, укрепляют обороноспособность нашей Родины, отправляют на передовую гуманитарные грузы, разрабатывают новые инженерные решения для организации быта бойцов, помогают семьям своих коллег, ушедших на фронт, и вновь встают к станку.

«В нашей сплоченности и единстве – залог Победы! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни нашим ветеранам. И хочу заверить их – мы не подведем! Победа, как и 78 лет назад, будет за нами, – заявил Дмитрий Азаров. – Я от всей души поздравляю вас с праздником. В эти дни Самарская область становится центром празднования Первомая по всей стране. А с учетом того, что сегодня в нашем регионе стартует первый в новейшей истории Международный антифашистский фестиваль, центром празднования и всего мира, который противостоит нацизму».

Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин города Самары Геннадий Аншаков отметил, что в сегодняшних условиях, во время проведения освободительной специальной военной операции очень важно показать единство всего народа. «Праздник Первомая нужен нам для того, чтобы сплотиться всем вместе ради одной цели – Победы, которая обязательно будет за нами. Всегда, на протяжении всех лет, люди учатся и работают, жизнь продолжается. Наши предприятия работают, выполняют заказы, открываются новые производства. А за этим строит труд поколений людей», – подчеркнул он.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила вклад поколений тружеников, которые сделали областную столицу крупным промышленным центром страны. «Мы искренне восхищаемся их трудовыми подвигами. И в это неспокойное время мы не имеем право их подвести. Именно поэтому сейчас круглосуточно работают многие самарские предприятия, молодые специалисты, сохраняя традиции, берут самое лучшее у своих наставников и выполняют важнейшие государственные задачи», – обратилась она к участникам тождественной церемонии возложения цветов.

«Сейчас мы вместе с вами – сила, которая задает мощнейший импульс развитию нашего региона. Поздравляю вас с праздником мира и труда», – обратился к собравшимся спикер областного парламента Геннадий Котельников.

После возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» к Губернатору обратилась Зоя Пономарева, председатель ТОС «Зубчаниновка». Она поблагодарила Главу региона за то, как активно в областной столице преображаются общественные пространства. В частности, новый облик обретает площадь около ДК имени Литвинова. Модернизация не затронула лишь один элемент – Доску почета Кировского района. Со времени постройки она ни разу капитально не ремонтировалась, и в последнее время имела непрезентабельный вид. В итоге доску демонтировали.

На ее месте жители хотят создать новый объект, выполненный в том же стиле, что и памятная доска о героях Великой Отечественной войны – она находится на противоположной стороне площади.

Зоя Дмитриевна показала Главе региона эскиз новой Доски почета, и рассказала, что проект уже одобрен общественным советом района.

Профинансировать создание нового объекта, увековечивающего трудовые достижения жителей Кировского района, готовы руководители предприятий. Дмитрий Азаров поддержал инициативу жителей и поблагодарил руководителей заводов за готовность оказать поддержку в создании памятного места.

Фото: Юлия Рубцова