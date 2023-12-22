Губернатор Дмитрий Азаров наградил лучших энергетиков в Самаре

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В пятницу, 22 декабря, губернатор Дмитрий Азаров поздравил энергетиков Самарской области с профессиональным праздником и вручил государственные и региональные награды самым заслуженным работникам отрасли.

Глава региона отметил, что сегодня не время проводить пышные торжественные церемонии награждения. Но собраться для того, чтобы сказать друг другу добрые слова, отметить людей, которые своим трудом, талантом заслужили благодарность и уважение нужно всегда находить время. «День энергетика празднуется в самый короткий день в году для того, чтобы у людей была возможности еще раз вспомнить, как важен труд энергетика. Невозможно сегодня представить нашу жизнь, работу предприятий без мощного энергетического комплекса. Я сердечно благодарю наших ветеранов за созданную систему, нынешнее поколение трудовых коллективов, в первую очередь за надежность функционирования энергосистемы», – обратился Дмитрий Азаров.

Он добавил, что сегодня, ощущая риски и угрозы в этой гибридной войне, которую развязали в отношении России недружественные страны, особое внимание следует уделять безопасности и надежности работы предприятий, социальной инфраструктуры, энергетической системы. «Мы особое внимание должны уделять этому вопросу – буквально все трудовые коллективы, не только службы безопасности, которые созданы предприятиями. Это сегодня забота каждого гражданина страны, каждого труженика», – акцентировал внимание собравшихся руководитель региона.

Губернатор отметил вклад энергетиков, которые своим трудом на родной земле защищают Родину, делают все для того, чтобы экономика работала ритмично, без сбоев. «Это крайне важно в нынешних условиях. Благодаря надежности энергосистемы, готовности оперативно решать новые задачи, а мы каждый год открываем новые производства, новые предприятия, создавая ежегодно около 10 тысяч новых рабочих мест только на крупных и средних предприятиях, оперативной работы и генерирующих, и сетевых компаний, нам удается это делать вместе», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он напомнил, что в последние годы в Самарской области существенно сократились сроки подключения к сетям, что создает основу для привлечения инвестиции и создания новых производств.

«Мы рассчитываем, что по итогам года индекс промышленного производства составит 109%, а в обрабатывающих производствах – около 115%. И без обеспечения энергоресурсами организаций этого бы не удалось добиться, а значит не было бы опережающего развития нашего региона, не было бы нашего вклада в укрепление экономики и обороноспособности нашей страны. Загрузка наших предприятий оборонно-промышленного комплекса тоже возрастает, и обеспечение энергоресурсами предприятий сегодня важно, как никогда. Я благодарю вас за этот ежедневный, системный, очень профессиональный и ответственный труд», – сказал Дмитрий Азаров.

Отдельные слова признательности глава региона адресовал трудовым коллективам, которые помогают Вооруженным Силам Российской Федерации, заботятся о семьях военнослужащих. «Я знаю, что трудовые коллективы предприятий энергетического комплекса заботятся о семьях военнослужащих, которые сегодня с оружием в руках защищают мирное небо над нашей Родиной, и чем могут поддерживают, приближая столь желаний день Победы. Я сердечно за это вас благодарю и надеюсь, что эта работа продолжится и дальше», – уверен Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил вклад и те трудовые коллективы, которые помогают восстанавливать мирную жизнь в Донецкой народной республике, а также в городе-побратиме Снежное. Туда направлены дополнительные бригады для устранения сбоев в работе коммунальной инфраструктуры, которая частично вышла из строя после ледяных дождей. «Вчера буквально я виделся с министром по чрезвычайным ситуациям Донецкой народной республики, и там еще около 300 тысяч жителей до сих пор не подключены либо к теплу, либо к электросетям. И, конечно, наши усилия здесь, наша помощь крайне важна. Надеюсь, что представители профессиональных трудовых коллективов, наши самоотверженные профессионалы справятся с этой задачей в короткие сроки и помогут нашим братьям с Донецкой народной республики в полной мере восстановить энергоснабжение, – отметил глава региона. – И, я уверен, работа будет продолжена. Мы в Снежном построили новые котельные, запитали их, постоянно работаем по ремонту инженерных коммуникаций. Я уверен, сделаем многое для того, чтобы настоящие патриоты страны, а дух патриотизма на этих территориях сегодня самый высокий, потому что люди понимают, что они сейчас только почувствовали немножко, хотя бы, что живут они не в прифронтовой зоне, чувствовали себя комфортно. Я уверен, что нашим братьям, настоящим патриотам России, которые собой заслонили нашу Родину, обязательно еще поможем».

История региональной энергосистемы насчитывает уже более девяти десятилетий. Начавшись с создания Самарского энергокомбината, в который вошли ГРЭС и одна линия электропередачи, она выросла до мощного энергокомплекса. И сегодня продолжает развиваться благодаря внедрению цифровых технологий.

Заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов рассказал, что созданный центр мониторинга качества ресурсов энергосбыта помогает сегодня контролировать процесс подачи тепла в дома и производственные объекты. «Этот объект реализован в рамках большой программы по цифровизации тепловых сетей. Его главная цель – обеспечить постоянный мониторинг качества теплоснабжения конечных потребителей: от самих источников тепла по всей цепи вплоть до дома. Коллеги в реальном времени видят, как выдерживаются параметры температуры и давления. Если где-то авария случится, мы сигнал получим моментально, а значит быстро устраним», – отметил он.

Работники энергетических компаний постоянно проходят дополнительную профессиональную подготовку и переподготовку, чтобы работать более эффективно. «Без этого невозможно, потому что современные технологии меняются и внедряются очень быстро. Это отдельное направление, которому многим отраслям нужно поучиться у энергетиков», – считает Дмитрий Азаров.

Дмитрий Смородинов подчеркнул, что за последние годы количество аварий существенно снизилось благодаря вложенным инвестициям при совместной работе с региональными и муниципальными властями. Важно отметить, что за последние годы переложено почти 713 километров тепловых сетей в городах и районах Самарской области

За большой вклад в развитие отрасли почетного звания «Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области» удостоен электрогазосварщик 6 разряда группы по ремонту тепломеханического оборудования Самарской ГРЭС Вячеслав Милов. Он уже более 30 лет работает на городской тепловой электростанции. «Моя задача хорошо заварить котлы и трубы, чтобы все было герметично и надежно. Опыт работы достаточно большой, и я рад, что мой труд отмечен наградой губернатора», – отметил специалист со стажем.

В завершение встречи Дмитрий Азаров поздравил коллективы предприятий с профессиональным праздником, пожелав новых производственных и профессиональных высот. «Хочу пожелать вам сегодня свершений, успехов и побед по всем фронтам», – резюмировал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области