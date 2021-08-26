Я нашел ошибку
Главные новости:
Акционерное общество в Чапаевске оплатило долг в 1,5 миллиона рублей
Акционерное общество в Чапаевске оплатило долг в 1,5 миллиона рублей
Тольяттинка перевела на указанный мошенником счет 250 тысяч рублей
Тольяттинка перевела на указанный мошенником счет 250 тысяч рублей
Самарский борец Павел Белкин стал обладателем квартиры
Самарский борец Павел Белкин стал обладателем квартиры
Минтруд решил изменить правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
Минтруд решил изменить правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
В Самарской области преодолен рубеж в 1 миллион привитых от COVID-19 жителей
В Самарской области преодолен рубеж в 1 миллион привитых от COVID-19 жителей
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о фактах подделки справок о вакцинации
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о фактах подделки справок о вакцинации
Путин: образование должно быть доступно каждому ребенку
Путин: образование должно быть доступно каждому ребенку
День знаний пройдёт в российских школах очно
День знаний пройдёт в российских школах очно
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.21
EUR 86.58
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ начинает работу выставка «Орнаментика русской книги»
Министр спорта СО Сергей Кобылянский провел торжественный прием олимпийцев
В Самаре состоялся II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о фактах подделки справок о вакцинации

26 августа 2021 09:21
109
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о фактах подделки справок о вакцинации

Фальшивая справка с отрицательными результатами теста не защитит ваших близких от болезни.

Сотрудники полиции призывают граждан сообщать о фактах продажи фиктивных документов о прививках против коронавируса (COVID-19) и отрицательных результатах теста. Уголовные санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, покупающим и использующим их.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы.
При этом если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы).  А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений  сайта 63.мвд.рф.

Теги: вакцинация поддельный сертификат

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К уголовной ответственности могут быть привлечены и те кто продает, и те кто покупает фальшивый сертификат.
21 августа 2021, 10:52
Сколько вы готовы "заплатить" за поддельный сертификат о вакцинации?
К уголовной ответственности могут быть привлечены и те кто продает, и те кто покупает фальшивый сертификат. Общество
1138
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
05 августа 2021, 11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
Они загружают на сайт Госуслуг фальшивые справки о результатах теста, которые делают в фотошопе или покупают. Происшествия
1093
Как распознать поддельный сертификат о вакцинации?
28 июля 2021, 09:55
Как распознать поддельный сертификат о вакцинации?
Правоохранители призывают граждан сообщать о фактах подделки. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
865
В центре внимания
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
26 августа 2021  10:19
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
0
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021  13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
1668
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
25 августа 2021  13:08
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
453
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
25 августа 2021  11:31
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
476
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
25 августа 2021  09:42
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
417
Весь список