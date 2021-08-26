ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о фактах подделки справок о вакцинации

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Фальшивая справка с отрицательными результатами теста не защитит ваших близких от болезни.

Сотрудники полиции призывают граждан сообщать о фактах продажи фиктивных документов о прививках против коронавируса (COVID-19) и отрицательных результатах теста. Уголовные санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, покупающим и использующим их.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы.

При этом если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы). А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.