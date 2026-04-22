Минпромторг определил стоимость техсбора за ноутбуки и телефоны

Минпромторг России разработал порядок выплаты технологического сбора для продавцов электроники.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на постановление российского правительства.

По информации издания, производители и поставщики ноутбуков и смартфонов должны будут вносить платёж: за ноутбук — 500 рублей, за телефон — 250 рублей. При этом за телефон проводной связи с беспроводной трубкой нужно будет внести 100 рублей, а за иные аппараты мобильных — по 25 рублей. Список электроники будет расширен.

Оплата сбора будет являться фактором допуска товаров на рынок. Сумму сбора необходимо будет вносить за десять дней. При неуплате специальная система откажет в продаже электроники.