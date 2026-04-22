В России предложили создать перечень «белых VPN»

В России необходимо создать список разрешенных к использованию VPN-протоколов — перечень «белых VPN». С соответствующим предложением выступил депутат Государственной думы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), сообщает РИА Новости.

Такую инициативу он изложил в обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По словам парламентария, ограничения мобильного трафика и сервисов вводятся по соображениям безопасности, однако из-за них граждане, малый и средний бизнес сталкиваются с неудобствами.

«Отдельным направлением обеспечения устойчивости и безопасной цифровой среды должно стать создание перечня разрешенных к использованию VPN-протоколов (белых VPN)», — говорится в документе.

Как считает Гусев, полное ограничение подобных инструментов создает риски для корпоративной безопасности и деятельности разработчиков средств защиты информации. Он отметил, что реестр доверенных решений позволит обеспечить гарантированный уровень защиты данных в государственном секторе и не будет препятствовать нормальной работе частного бизнеса.

Также депутат предложил не ограничивать мобильный интернет проверенным пользователям, номера мобильных телефонов которых связаны с подтвержденными аккаунтами на портале «Госуслуги», и внести их в «белый список пользователей» автоматически. Кроме того, он заявил, что нужно создать перечень доверенной инфраструктуры отечественных хостинг-провайдеров («белый список хостинг-провайдеров»), чьи мощности физически размещены в России, и гарантировать бесперебойное функционирование размещенных на их базе ресурсов.