Региональный центр «Мой бизнес» в апреле отмечает пятилетие с момента открытия.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Педагогам образовательных учреждений Самарской области в рамках мероприятий Года единства народов России доступны материалы для проведения «Уроков кинограмотности», во время которых учащиеся обсудят ценности и образы героев кино и смогут увидеть кинопрое
Школам, учреждениям СПО и вузам региона  открыт доступ к проекту «Уроки кинограмотности»
Делегация Самары в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан приняла участие в VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит на этой неделе в городе Ташкенте.
Самарские предприятия представили свою продукцию на Международной  выставке «Иннопром» в Ташкенте
С наступлением весны и дачного сезона особую значимость приобретает профилактика опасных вирусных заболеваний у людей и животных. Наибольшую угрозу представляет бешенство.
Информация о графике работы пунктов вакцинации домашних животных в Самаре
Гастроли Смоленского камерного театра пройдут в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
Ветеран СВО и участник «Школы Героев» обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области
Последние дни апреля будут прохладными и дождливыми
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.59
-0.65
EUR 87.77
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Региональный центр «Мой бизнес» в апреле отмечает пятилетие с момента открытия

Региональный центр «Мой бизнес» в апреле отмечает пятилетие с момента открытия. Ровно пять лет назад, в апреле 2021 года Дом Предпринимателя впервые открыл свои двери для всех, кто развивает бизнес в Самарской области или только планирует открыть собственное дело.

В честь первого юбилея в региональном центре «Мой бизнес» запланирована насыщенная деловая и праздничная программа, стать участником которой могут все желающие - начинающие и действующие предприниматели, постоянные партнеры, эксперты и друзья центра.

«Сегодня в секторе малого и среднего бизнеса трудятся более 140 тысяч субъектов МСП и более 350 тысяч самозанятых. Предприниматели предлагают конкурентоспособные товары и услуги, внедряют новые технологии и сервисы, повышают качество жизни наших граждан, - прокомментировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Надежным партнером для каждого, кто хочет развивать свое дело, стал наш региональный центр "Мой бизнес", который вот уже пять лет оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям. Мы видим востребованность этих услуг и продолжим развивать инфраструктуру поддержки бизнеса».

В региональном центре «Мой бизнес» представлена вся доступная инфраструктура государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь можно получить необходимую помощь в создании и развитии бизнеса по принципу «одного окна»: обратиться за консультацией по разным вопросам, подать заявку на льготные финансовые программы, узнать о перспективах выхода на экспорт, воспользоваться адресными услугами и многое другое.

Пятый день рождения центра «Мой бизнес» Самарской области состоится в формате клиентского дня. К участию приглашаются те, кто уже получает господдержку, и те, кто только присматривается к возможностям. В этот день — максимум пользы и прямого общения со всеми инфраструктурами поддержки бизнеса.

Участников события ждет специальная сессия «Пять лет "Мой бизнес": честные истории о господдержке».

Своими историями поделятся:

Александр Родькин - технический директор производственно-инжиниринговой компании «Тесвел»

Александр Бородачев - основатель компании по производству экопродуктов «САВО»

Мария Казак - генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области»

Екатерина Добрецова - руководитель центра «Лëвушка»

Игорь и Константин Брусянцевы - семейное производство ореховых паст GONGO, Navifood.

Минэкономразвития региона и центр «Мой бизнес» приглашают всех желающих присоединиться к торжественному мероприятию, познакомиться с возможностями и услугами площадки, получить полезные рекомендации и пообщаться с коллегами-предпринимателями.

Клиентский день пройдет 24 апреля в региональном центре «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211), с 12:00 до 13:30.

Регистрация по ссылке. Подробности на mybiz63.ru.

 

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
