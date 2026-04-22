Региональный центр «Мой бизнес» в апреле отмечает пятилетие с момента открытия. Ровно пять лет назад, в апреле 2021 года Дом Предпринимателя впервые открыл свои двери для всех, кто развивает бизнес в Самарской области или только планирует открыть собственное дело.

В честь первого юбилея в региональном центре «Мой бизнес» запланирована насыщенная деловая и праздничная программа, стать участником которой могут все желающие - начинающие и действующие предприниматели, постоянные партнеры, эксперты и друзья центра.

«Сегодня в секторе малого и среднего бизнеса трудятся более 140 тысяч субъектов МСП и более 350 тысяч самозанятых. Предприниматели предлагают конкурентоспособные товары и услуги, внедряют новые технологии и сервисы, повышают качество жизни наших граждан, - прокомментировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Надежным партнером для каждого, кто хочет развивать свое дело, стал наш региональный центр "Мой бизнес", который вот уже пять лет оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям. Мы видим востребованность этих услуг и продолжим развивать инфраструктуру поддержки бизнеса».

В региональном центре «Мой бизнес» представлена вся доступная инфраструктура государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь можно получить необходимую помощь в создании и развитии бизнеса по принципу «одного окна»: обратиться за консультацией по разным вопросам, подать заявку на льготные финансовые программы, узнать о перспективах выхода на экспорт, воспользоваться адресными услугами и многое другое.

Пятый день рождения центра «Мой бизнес» Самарской области состоится в формате клиентского дня. К участию приглашаются те, кто уже получает господдержку, и те, кто только присматривается к возможностям. В этот день — максимум пользы и прямого общения со всеми инфраструктурами поддержки бизнеса.

Участников события ждет специальная сессия «Пять лет "Мой бизнес": честные истории о господдержке».

Своими историями поделятся:

– Александр Родькин - технический директор производственно-инжиниринговой компании «Тесвел»

– Александр Бородачев - основатель компании по производству экопродуктов «САВО»

– Мария Казак - генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области»

– Екатерина Добрецова - руководитель центра «Лëвушка»

– Игорь и Константин Брусянцевы - семейное производство ореховых паст GONGO, Navifood.

Минэкономразвития региона и центр «Мой бизнес» приглашают всех желающих присоединиться к торжественному мероприятию, познакомиться с возможностями и услугами площадки, получить полезные рекомендации и пообщаться с коллегами-предпринимателями.

Клиентский день пройдет 24 апреля в региональном центре «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211), с 12:00 до 13:30.

Подробности на mybiz63.ru .

Фото – Минэкономразвития Самарской области.