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ГУ МВД России по Самарской области примет участие в фестивале журналистики «Пресса-2022»

3 июня 2022 13:20
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ГУ МВД России по Самарской области примет участие в фестивале журналистики «Пресса-2022»

4 июня в Струковском саду пройдет XXVII фестиваль журналистики «Пресса-2022», посвященный Году культурного наследия народов России. Организаторами фестиваля являются областное отделение Союза журналистов РФ и администрация городского округа Самара.

В мероприятии примут участие более 30 средств массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ, ведомственные и студенческие издания, пресс-службы органов государственной власти.

Уже в 10:00 все площадки фестиваля начнут свою работу, а в 13:00 состоится церемония закрытия и награждение победителей.

Традиционно не останется в стороне и ГУ МВД России по Самарской области.

Объединенная площадка регионального главка и Общественного совета при областном МВД будет представлена телепередачей «Самарская полиция. Закон и порядок» и газетой «Право».

Ждем вас на самой лучшей площадке под номером 20, а пройти на нее удобнее со стороны Набережной.

Кроме выставки спецсредств и оружия бойцов спецподразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков, выступления кинологов со служебными собаками, возможностью прикоснуться к технике военных лет, современным и ретро-автомобилям и мотоциклам ДПС, познакомиться с работой передвижной криминалистической лаборатории и насладиться музыкой в исполнении оркестра Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области, вас ожидает еще много всего интересного, о чем мы не можем рассказать всем, но обязательно покажем и расскажем именно вам на площадке №20!

Теги: Полиция

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