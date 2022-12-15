ГУ МЧС: в Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах и ТЦ к 25 декабря

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Укрытия в многоквартирных домах и торговых центрах Подмосковья приведут в порядок до 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин, передает РИА Новости.

"По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится. Она должна быть завершена до 25 декабря. Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют именно вот эти простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие от поражающих факторов до 15 миллионов человек", – сказал Полетыкин, выступая на заседании Мособлдумы.

Он добавил, что такие укрытия могут защитить людей от ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов.

По стандарту, как рассказал начальник подмосковного главка МЧС, в каждом укрытии должны быть свет, розетка, питьевая вода и места для сидения. Находиться в укрытии максимум можно в течение часа. При этом обозначений мест, где расположены укрытия, пока не будет.

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