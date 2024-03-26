ГУ  МЧС СО: пожары от электротехнических причин являются самыми распространенными

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На сегодняшний день пожары от электротехнических причин являются самыми распространенными. Известно, что в отопительный период нагрузка на электросети увеличивается, что в случае их перегрузки или ветхости может привести к возникновению возгораний.

Кроме этого, пожары от электротехнических причин возникают при неверном монтаже электросетей, при использовании неисправных электроприборов и оставлении их без присмотра.

С начала 2024 года в Самарской области произошло 316 таких пожаров. Погибло 26 человек, пять из которых - дети. Пострадали 14 человек.

Зачастую пожары возникают из-за использования самодельных приборов низкого качества или же вообще неисправных. Нарушая правила пожарной безопасности, на них также сушат белье, что часто приводит к возгоранию.

Некоторые «электропечи» являются мощнейшими потребителями электроэнергии. Электросеть не выдерживает высокую нагрузку и провода нагреваются до самовозгорания.

Также не стоит забывать, что спящего или пьяного человека пожар может застичь врасплох, а зарешеченные окна и забитые запасные выходы могут превратить дом в смертельную ловушку.

Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Хотя подобные нагреватели и считаются наименее опасными, необходимо знать, что при утечке масла нагреватель может взорваться, особенно когда он работает длительное время без отключения. А где взрыв, там и пожар.

Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть.

При эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые материалы и предметы.

Чтобы избежать такого рода пожаров Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует соблюдать несложные правила:

- монтаж электропроводки должен выполнять только квалифицированный специалист;

- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;

- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;

- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;

- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;

- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;

- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.

- будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт;

- установите в жилье автономный пожарный извещатель. Он предупредит о задымлении звуковым сигналом, поможет сохранить вашу жизнь и имущество.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей - «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО