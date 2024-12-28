Я нашел ошибку
Главные новости:
В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» не будут вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи.
«ЭнергосбыТ Плюс»: режим работы офисов обслуживания клиентов на новогодние праздники
Специалисты призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов на предстоящих праздниках.
Энергетики «Т Плюс» напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники
Несение службы в усиленном режиме работы продлится с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.
ГУ МЧС СО переведено на усиленный режим работы
Самые существенные изменения произошли в зрительном зале и сценическом пространстве, площади которых были увеличены.
В Новокуйбышевске состоялось долгожданное открытие Театра юного зрителя «Время тайн»
Как правило, в новогоднюю ночь травмы бывают наиболее тяжёлые и при несвоевременном обращении за медицинской помощью могут привести к потере зрения.
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского назвала 5 правил защиты глаз от "новогодних" травм
Сотрудники ГУ МЧС СО поздравили юных пациентов Самарской областной детской больницы с наступающим Новым годом.
Новогодний десант: Дед Мороз по пожарной лестнице поднялся к юным пациентам областной больницы
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
В РФ ввели уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям
В РФ ввели уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.53
1.3
EUR 105.95
2.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГУ МЧС СО переведено на усиленный режим работы

28 декабря 2024 15:15
154
Несение службы в усиленном режиме работы продлится с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области и приданные подразделения переведены на усиленный режим работы.

Несение службы в усиленном режиме работы продлится с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Силы и средства находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и социально- значимые происшествия в этот период.

В праздничные и выходные дни пожарная безопасность приобретает особую актуальность. Необходимо соблюдать правила безопасности при использовании отопительных приборов, электроприборов и газового оборудования. Соблюдать осторожность при использовании пиротехнических средств.

На особом контроле сотрудников надзорных служб и органов местного самоуправления находятся объекты с массовым пребыванием людей, водоемы области и жилой сектор. Усилена разъяснительная работа с населением о мерах пожарной безопасности в быту, при эксплуатации систем обогрева, электробытовых приборов и газового оборудования.

Ведомство рекомендует гражданам проявить повышенную ответственность в вопросах детской безопасности: не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их времяпрепровождение, побеседуйте с ребенком о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Не позволяйте детям самостоятельно запускать пиротехнику.

Контроль за оперативной обстановкой и функционированием систем жизнеобеспечения населения на территории Самарской области в круглосуточном режиме осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.

В случае происшествия или чрезвычайной ситуации, а также если нужна помощь вам или окружающим, необходимо сообщить по телефонам «101» или «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дед Мороз и Снегурочка из чрезвычайного ведомства исполнили мечту 10-летнего Матвея из Самары.
24 декабря 2024, 15:10
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»
Дед Мороз и Снегурочка из чрезвычайного ведомства исполнили мечту 10-летнего Матвея из Самары. Общество
523
Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались отопительных приборов.
21 декабря 2024, 17:29
ГУ МЧС СО: соблюдaйте правила пожарной безопасности при установке новогодней елки
Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались отопительных приборов. Общество
1040
Попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом.
20 декабря 2024, 17:43
С начала года в Самарской области произошло 40 случаев отравления угарным газом
Попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Общество
1053
В центре внимания
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
28 декабря 2024  14:03
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
310
Введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре
28 декабря 2024  13:52
Введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре
243
до конца дня местами в Самарской области ожидается сильный снег
28 декабря 2024  12:49
До конца дня местами в Самарской области ожидается сильный снег
197
В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары
28 декабря 2024  12:26
В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары
218
В Самару привезли 300 новых автобусов
28 декабря 2024  12:12
В Самару приехали 300 новых автобусов
236
Весь список