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ГУ МЧС СО: как уберечься от молнии во время грозы

17 августа 2024 15:04
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Во-первых, во время грозы стоит избегать открытой местности.

По информации Приволжского УГМС, в выходные в Самарской области наиболее вероятно прохождение дождей, в связи с чем Главное управление МЧС России по Самарской области дает ряд простых советов, как вести себя во время грозы.

Во-первых, во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле – это и есть та самая точка. Если вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову.

Во-вторых, во время грозы избегайте воды, так как это отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко молния бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу.

Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Были случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии, поэтому лучше выключать мобильные телефоны во время грозы.

При грозе желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик – потенциальные цели удара. Известны случаи удара молнии по находящейся в кармане связке ключей.

Находясь во время грозы в помещении, человек также не полностью защищен. Рекомендуется выключать электроприборы, находиться подальше от окон и радиаторных батарей, свести к минимуму разговоры по телефону.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется.

И помните, если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните в службу спасения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «112» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: МЧС Самара

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