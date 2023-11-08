Греф сообщил, что сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру из-за ИИ

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Сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру, из-за того что нейросеть кредитной организации Kandinsky добавила купола собора Василия Блаженного на российский флаг. Об этом 8 ноября заявил глава банка Герман Греф, пишут "Известия".

«Мы только опубликовали модели, и нас, и «Яндекс» тут же вызвали в прокуратуру. Модель генеративная, пытается улучшить, на российском флаге нарисовала купола собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом», — сообщил Греф на форуме «Финополис».

По его словам, при установке настроек безопасности нейросети их модель в общем доступе потеряла 12% в креативности и точности. Глава Сбербанка отметил, что со стороны государства нужна помощь, например, чтобы оно отнеслось к разрабатываемой технологии с пониманием.

«Хорошо, что прокурор такой современный попался, с чувством юмора, — он всё изучил, и, слава богу, нас никуда не привлекли», — добавил Греф.

Фото: freepik.com