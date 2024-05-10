Госуслуги.Дом – удобный инструмент для решения бытовых вопросов

118

Госуслуги.Дом — это приложение для собственников жилья в многоквартирных домах. С его помощью удобно решать все вопросы ЖКХ онлайн. Что можно делать в приложении?

Передавать показания по счётчикам воды, электричества, газа, отопления

Оплачивать счета за ЖКУ

Отправлять заявки в Управляющую компанию

Изучать отчёты Управляющей компании, на какие работы и сколько тратится средств

Голосовать в собраниях собственников, если они организованы в электронном виде

Следить за проведёнными и запланированными работами по капремонту, а также узнать их стоимость и сроки

Заказывать поверку

Узнавать новости от Управляющей компании

Знать своих соседей.

У приложения есть собственные официальные чаты на платформе VK Мессенджера. Попасть в них могут только подтверждённые собственники квартир и только из приложения Госуслуги.Дом.