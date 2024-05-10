Госуслуги.Дом – удобный инструмент для решения бытовых вопросов

Госуслуги.Дом — это приложение для собственников жилья в многоквартирных домах. С его помощью удобно решать все вопросы ЖКХ онлайн. Что можно делать в приложении?
- Передавать показания по счётчикам воды, электричества, газа, отопления
- Оплачивать счета за ЖКУ
- Отправлять заявки в Управляющую компанию
- Изучать отчёты Управляющей компании, на какие работы и сколько тратится средств
- Голосовать в собраниях собственников, если они организованы в электронном виде
- Следить за проведёнными и запланированными работами по капремонту, а также узнать их стоимость и сроки
- Заказывать поверку
- Узнавать новости от Управляющей компании
- Знать своих соседей.
У приложения есть собственные официальные чаты на платформе VK Мессенджера. Попасть в них могут только подтверждённые собственники квартир и только из приложения Госуслуги.Дом.