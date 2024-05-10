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Госуслуги.Дом – удобный инструмент для решения бытовых вопросов

10 мая 2024 12:27
118
Госуслуги.Дом – удобный инструмент для решения бытовых вопросов

Госуслуги.Дом — это приложение для собственников жилья в многоквартирных домах. С его помощью удобно решать все вопросы ЖКХ онлайн. Что можно делать в приложении?

  • Передавать показания по счётчикам воды, электричества, газа, отопления
  • Оплачивать счета за ЖКУ
  • Отправлять заявки в Управляющую компанию
  • Изучать отчёты Управляющей компании, на какие работы и сколько тратится средств
  • Голосовать в собраниях собственников, если они организованы в электронном виде
  • Следить за проведёнными и запланированными работами по капремонту, а также узнать их стоимость и сроки
  • Заказывать поверку
  • Узнавать новости от Управляющей компании
  • Знать своих соседей.

У приложения есть собственные официальные чаты на платформе VK Мессенджера. Попасть в них могут только подтверждённые собственники квартир и только из приложения Госуслуги.Дом.

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