Госкомиссия разрешила Кононенко, Чубу и О'Харе полет на "Союзе МС-24"

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Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Олега Кононенко и Николая Чуба с астронавтом НАСА Лорал О'Харой к Международной космической станции на корабле "Союз МС-24" 15 сентября, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса", передает РИА Новости.

"Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-24", - сказал он.

В дублирующем экипаже российский космонавт Алексей Овчинин и американка Трейси Дайсон. Их всего двое, потому что месяц назад главная медкомиссия не допустила космонавта Олега Платонова до продолжения подготовки. С тех пор Овчинин дублирует как Кононенко, так и Чуба.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём ожидается в 18.44 мск 15 сентября. Полёт "Союза МС-24" к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт немногим более трёх часов.

Кононенко с Чубом проведут на станции год, О'Хара – полгода. У российских космонавтов запланировано проведение около 60 экспериментов, в том числе семь - новых для МКС, а также до четырёх выходов в открытый космос.

Фото: "Роскосмос"