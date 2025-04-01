Госдума запретила навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2025 года запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги, передает РИА Новости.

Потребитель будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров (работ, услуг), а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения.

Продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) запрещается проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). А если потребитель согласен с их приобретением (выполнением, оказанием), он должен будет подтвердить это в письменной форме. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона "О защите прав потребителей".

Эти изменения позволят усилить защиту прав потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые не используют подобные уловки, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. А руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что под действие закона попадают любые товары, работы и услуги. По ее словам, закон следует рассматривать как системный шаг к формированию цивилизованного потребительского рынка.