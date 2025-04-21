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Госдума ужесточит правила сокращения сотрудников

21 апреля 2025 13:56
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Госдума ужесточит правила сокращения сотрудников

В Госдуму внесен законопроект, который может существенно усложнить процедуру сокращения сотрудников для российских работодателей. Новые поправки к Трудовому кодексу направлены на усиление защиты работников и конкретизацию обязанностей компаний при проведении сокращений. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Согласно проекту, опубликованному на сайте правовых актов, при сокращении должности работодатель будет обязан в первую очередь предлагать сотруднику вакансии, соответствующие его квалификации. Только если таких позиций нет, можно рассматривать предложения о переводе на менее квалифицированные или ниже оплачиваемые должности. Сейчас работодатели нередко обходят этот принцип, предлагая сокращаемым сотрудникам заведомо менее привлекательные варианты.

Действующая редакция ТК обязывает работодателя предлагать вакансии «в данной местности», однако это понятие законодательно не определено. Новые поправки должны устранить неопределенность и закрыть лазейки, позволяющие компаниям предлагать вакансии в отдаленных филиалах или на заведомо невыгодных условиях. По данным комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, число сокращаемых работников в городе снижается: с 2361 человека в конце 2023 года до 2161 на конец 2024-го. Однако, согласно исследованию hh.ru, в 2025 году сокращения планируют около 21% компаний города, в том числе крупные организации с численностью персонала более 500 человек, пишет Ура.ру.

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