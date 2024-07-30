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Госдума приняла закон, ограничивающий число сим-карт для одного абонента

30 июля 2024 23:29
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Предполагается выдача не более 20 сим-карт россиянам, не более десяти — на иностранца.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан, передает РИА Новости.

Предполагается выдача не более 20 сим-карт россиянам, не более десяти — на иностранца.

Кроме того, теперь договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно, при условии наличия его данных в ЕБС (Единой биометрической системе). Для граждан других государств станет обязательным включение в договор IMEI — кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука), и указание сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика.

До 1 июля 2025 года операторы обязаны привести в соответствие договоры с гражданами других государств, в противном случае им не будут оказывать услуги связи. При этом до 1 ноября 2025 года операторы должны проверить сведения о россиянах, в том числе абонентах и корпоративных пользователях.

 

Фото:   freepik.com

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