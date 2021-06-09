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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, усиливающий ответственность за езду за рулем в нетрезвом виде

9 июня 2021 18:18
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В марте этого года Дмитрий Азаров предложил депутатам «Единой России» рассмотреть возможность ужесточения ответственности для пьяных водителей.

9 июня, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об увеличении с двух до трех лет максимального лишения свободы за неоднократное вождение в нетрезвом виде.

Штраф за повторное нарушение правил планируют повысить до 500 тыс. рублей, а тюремный срок увеличить до трех лет.

Сегодня за управление автомобилем в нетрезвом виде лицом, которое ранее уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение или имеющее судимость за совершение ДТП в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель людей, предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы от одного до двух лет.

Теперь статью дополнят частью, согласно которой управление такими лицами машиной в нетрезвом виде будет наказываться штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, исправительными работать до двух лет, принудительными работами до трех лет, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет, также с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет.

Напомним, что одним из первых, кто предложил увеличить суммы административных штрафов, срок лишения прав и ужесточить уголовную ответственность за ДТП, совершенные по вине пьяных водителей, был Дмитрий Азаров. Его поддержали депутаты, представляющие «Единую Россию» в региональном и российском парламенте.

«Водители, которые садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, должны нести более серьезную ответственность — как административного, так и уголовного характера. Основные причины аварий с большим количеством жертв — алкогольное опьянение водителя и необъяснимое лихачество, грубые нарушения правил дорожного движения. Когда человек садится за руль в состоянии опьянения, это чревато тяжелыми последствиями», — считает Дмитрий Азаров.

 

Фото:  пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

 

Теги: законопроект госдума пьяное вождение

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