Госдума одобрила социальные меры поддержки семей от «Единой России»

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В Государственной Думе в третьем, окончательном, чтении приняты поправки в законодательство, подготовленные «Единой Россией» для реализации социальных положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Согласно документу, вводится оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100 процентов от заработка. Новый закон заработает с 1 сентября 2021 года. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от 6 месяцев до 5 лет — то 60 процентов заработной платы. Если от 5 до 8 — 80 процентов, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком — существенные материальные потери для семьи», — подчеркнул Андрей Исаев.

Социальные инициативы «Единой России» затронули также женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в сложной жизненной ситуации — теперь они будут получать ежемесячную выплату.

Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля 2021 года такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей. Эту инициативу «Едина Россия» озвучила на первом Социальном онлайн-форуме, в котором принял участие Владимир Путин.

«По нашим подсчетам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин», — отметил Андрей Исаев.

Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе.

«Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», — подчеркнул Андрей Исаев.

Родительское сообщество надеется на быстрое вступление в силу новых мер поддержки, отметила председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, пишет Lenta.Ru.

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