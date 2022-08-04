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Госавтоинспекция России рассказала о порядке замены водительских удостоверений. В ведомстве отметили, что автомобилисты, у которых истек срок действия прав, могут управлять транспортным средством на законных основаниях, пишут "Известия".

В ГИБДД напомнили, что, согласно постановлению правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 626 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353», водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах, продлен на три года.

Продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 млн автомобилистам в течение ближайших трех лет продолжить беспрепятственно управлять транспортными средствами, отметили в Госавтоинспекции.

Плановая замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а привязывается к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, напомнили в ведомстве.

«Теперь в течение трех лет у них нет необходимости в замене просроченных российских национальных водительских удостоверений, они продлились автоматически», — подчеркнули в ГИБДД России.

При этом водитель может обменять права в любое время в течение всего срока, когда «просроченное» водительское удостоверение считается автоматическим продленным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев