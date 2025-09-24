Я нашел ошибку
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Госавтоинспекторы продолжают напомнить юным жителям региона Правила дорожного движения

24 сентября 2025 13:15
Госавтоинспекторы продолжают напомнить юным жителям региона Правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические встречи с детьми.

В детском саду города Новокуйбышевска инспектор по пропаганде БДД младший лейтенант полиции Анастасия Сараева провела «Дорожный КВН» для дошкольников.

 В ходе мероприятия соревновались две команды воспитанников подготовительных групп. Им предстояло ответить на вопросы викторины, разгадать ребусы и успешно справиться с загадками.

В игровой форме дошкольники повторили правила безопасного поведения на дороге, научились распознавать «дорожные ловушки», познакомились с значениями сигналов светофора, узнали об опасности игр вблизи проезжей части.

Кроме того, ребятам рассказали о пользе применения световозвращающих элементов.

По итогам конкурса обе команды показали, что знают Правила дорожного движения на «отлично», всем детям вручили тематические линейки и дипломы юных водителей.

В Клявлинском районе Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы, со школьниками, направленные на профилактику детского дорожного транспортного травматизма, в ходе которых напомнили ребятам о важности соблюдении ПДД, в том числе, при управлении велосипедами и СИМ

В завершение мероприятий мальчишки и девчонки поблагодарили полицейских за важную и интересную информацию.

