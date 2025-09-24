Госавтоинспекторы продолжают напомнить юным жителям региона Правила дорожного движения

118

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические встречи с детьми.

В детском саду города Новокуйбышевска инспектор по пропаганде БДД младший лейтенант полиции Анастасия Сараева провела «Дорожный КВН» для дошкольников.

В ходе мероприятия соревновались две команды воспитанников подготовительных групп. Им предстояло ответить на вопросы викторины, разгадать ребусы и успешно справиться с загадками.

В игровой форме дошкольники повторили правила безопасного поведения на дороге, научились распознавать «дорожные ловушки», познакомились с значениями сигналов светофора, узнали об опасности игр вблизи проезжей части.

Кроме того, ребятам рассказали о пользе применения световозвращающих элементов.

По итогам конкурса обе команды показали, что знают Правила дорожного движения на «отлично», всем детям вручили тематические линейки и дипломы юных водителей.

В Клявлинском районе Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы, со школьниками, направленные на профилактику детского дорожного транспортного травматизма, в ходе которых напомнили ребятам о важности соблюдении ПДД, в том числе, при управлении велосипедами и СИМ

В завершение мероприятий мальчишки и девчонки поблагодарили полицейских за важную и интересную информацию.