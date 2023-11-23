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Горадминистрация предупреждает об опасности тонкого льда

23 ноября 2023 14:28
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Когда установится «постоянный минус», на малых реках и водоемах начнет образовываться первый лед, который может спровоцировать происшествие на воде.

В настоящее время в Самаре наблюдается еще относительная тёплая погода, однако в скором времени, когда установится «постоянный минус», на малых реках и водоемах начнет образовываться первый лед, который может спровоцировать происшествие на воде. Ежегодно жители областной столицы становятся жертвами «тонкого льда» на водоемах.

Администрация Самары напоминает, что лёд на водоемах – это зона повышенного риска, особенно в позднюю осень. В большинстве случаев, в период становления льда, вода замерзает неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем на середине. На озерах, прудах, искусственных водоёмах лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает ледообразование. Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый, он обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь)! Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и также ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.

Телефоны экстренных служб:

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

Соблюдайте правила поведения на водных объектах и помните, что выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!

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