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Главный оториноларинголог региона: 9 правил, которые помогут сохранить слух

3 марта 2024 14:51
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Нарушения слуха выявляются у 14% россиян в возрасте 45-64 года и у 30% - в возрасте старше 65 лет.

Главный внештатный специалист оториноларинголог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой оториноларингологии имени академика РАН И.Б.Солдатова СамГМУ, д.м.н, доцент, врач-оториноларинголог Татьяна Владимирова:

"В период интенсивного развития маленький ребенок 80 % информации о предметах, явлениях, событиях окружающего мира воспринимает с помощью слуха.

У взрослого человека слух позволяет существенно расширить информационное поле, значительно облегчает социализацию, позволяет свободно ориентироваться в пространстве.

Нарушение слуха или тугоухость - состояние, при котором затрудняется речевое общение.

Нарушения слуха выявляются у 14% россиян в возрасте 45-64 года и у 30% - в возрасте старше 65 лет.

Выделяют:

Кондуктивную тугоухость. Происходит поражение наружного или среднего уха. Возникает ощущение заложенности в ухе, снижается острота слуха. Патология возникает из-за наличия препятствия на пути проведения звукового сигнала. Препятствием может выступать серная пробка, опухоль, воспаление и др.

Сенсоневральную тугоухость. Ослабление слуха вызвано нарушениями в слуховом нерве. Восприятие звуков либо искажается, либо вовсе пропадает. Симптомы: шум в ушах, снижение остроты слуха, ухудшение разборчивости речи. Патология развивается вследствие акустической травмы, вирусной или бактериальной инфекции, гипертонической болезни, атеросклероза, сахарного диабета, а также при длительном воздействии окружающего шума.

Профилактика потери слуха – это комплекс мероприятий и своеобразный стиль жизни.

Следует придерживаться простых правил:

- своевременно лечить заболевания уха, носа и горла
- соблюдать меры профилактики вирусных инфекций
- использовать промышленные наушники при работе на шумном производстве
- ограничить прослушивание громкой музыки в наушниках. Это может привести к снижению слуха уже в молодом возрасте.
- использовать только накладные и индивидуальные наушники, чтобы не уплотнять серные массы и не передавать инфекции другим людям
- надевать шапочку во время плавания в море или бассейне
- избегать мероприятий, которые могут привести к травмам головы
- не использовать для чистки ушей неподходящие для этого предметы
- вести здоровый образ жизни.

 

Фото:   минздрав СО

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