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Глава Сызрани Николай Лядин покидает свой пост 

17 августа 2021 16:57
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На должность исполняющего обязанности главы города назначили Анатолия Лукиенко.

Глава Сызрани Николай Лядин во вторник, 17 августа, объявил о своей отставке. Он решил покинуть пост по собственному желанию, передает sova.info.

Николай Лядин проработал в должности главы Сызрани 8 лет. Теперь он намерен баллотироваться в депутаты Самарской губернской думы:

- Я обратился к депутатам городской думы с заявлением о досрочном сложении с себя полномочий. Это решение обдуманное. Я уверен, что мой управленческий опыт и знания, полученные во время работы в сфере промышленности, принесут пользу как региону, так и Сызрани.

На должность исполняющего обязанности главы города назначили Анатолия Лукиенко. До недавнего времени он трудился в статусе замглавы города по общественной безопасности и контрольной деятельности.

 

Фото: администрация Сызрани

Теги: Николай Лядин отставка Сызрань

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