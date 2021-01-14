Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии

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Глава Удмуртской республики Александр Бречалов поздравил самарцев со знаменательным событием. В этом году Самарской губернии исполнилось 170 лет. Пожелания глава республики направил правительственной телеграммой на имя Дмитрия Азарова.

- За это время область стала одним из центров отечественной космонавтики, ориентиром российского автомобилестроения для многих регионов - здесь создан мощный промышленный, транспортный потенциал, - отметил Александр Бречалов.

Он также подчеркнул, что Самарская губерния славится своей уникальной живописной природой. И удмуртский народ дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, которые связывают регионы десятилетиями.

- Уверен, новый 2021 год принесёт Самарской области прогрессивные изменения, многочисленные победы и достижения, - написал Александр Бречалов.

Глава Удмуртской республики пожелал всем жителям 63-го региона благополучия, крепкого здоровья. А области - дальнейшего развития и процветания, передает sova.info.



Фото: инстаграм-аккаунт Александра Бречалова