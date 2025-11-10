Глава Самары Иван Носков поздравил со 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Льва Онуфриева

180

Глава города Самары Иван Носков вместе с председателем городской Думы Сергеем Рязановым и кадетами школы № 177, принимавшими участие в Параде Памяти, навестил ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина городского округа Самара Льва Семеновича Онуфриева и поздравил его с днем рождения – 7 ноября ему исполнилось 102 года.

«Это уже не первая и не вторая наша встреча со Львом Семеновичем. Как и год назад, он встретил теплом и радушием, рассказал истории из своей жизни. В тяжелые годы Великой Отечественной войны вместе с тысячами советских воинов он мужественно сражался за мир и будущее нашей страны. Воспоминания о тех днях, которые и сегодня живы в его памяти, не сравнятся, пожалуй, и с самой лучшей книгой. Еще раз от всей души поздравляю Льва Семеновича с днем рождения. Здоровья, добрых событий и мирного неба!» – сказал глава города Самары Иван Носков.

Лев Семенович считается старейшим ветераном Великой Отечественной войны, проживающим в Самаре. Он родился в Псковской области, а после окончания школы поступил учиться в Ленинградский медицинский институт. С началом войны, в 1941 году, был призван в армию и направлен на учебу в военное училище Омска, оттуда – на 3-й Белорусский фронт в 1383 зенитный артиллерийский полк командиром пулеметной роты. Впоследствии Лев Семенович был назначен помощником начальника штаба полка. В июне 1944 года принимал участие в операции «Багратион», освобождал от немецко-фашистских захватчиков Белоруссию, Польшу, Пруссию, Кенигсберг. Долгожданную Победу Лев Онуфриев встретил в городе Пиллау, после войны служил в группе советских войск в Германии, в военно-морском флоте, занимался судебной медициной.

«Для меня Лев Семенович — пример того, как можно быть таким разносторонним, энергичным человеком и сохранять интерес к жизни, даже если тебе уже за 100 лет! А жизнь у ветерана, надо сказать, очень насыщенная. Встреча прошла очень душевно. Большое счастье, что у нас есть возможность лично сказать спасибо нашим фронтовикам и из первых уст услышать истории, которые больше не расскажет никто. Желаю Льву Семеновичу крепкого здоровья и в следующем году отметить свое 103-летие!» – отметил председатель Думы Сергей Рязанов.

В 1950 году Лев Семенович окончил Военно-морскую медицинскую академию, а позже – факультет усовершенствования врачей по циклу «Патологоанатомия», работал в военных госпиталях. 37 лет он проработал в Самарском онкологическом диспансере и считается одним из самых опытных патологоанатомов Самарской области.

«Секрет долголетия – он во многом: и в питании, и в отсутствии вредных привычек, и в физической активности. Когда учился в академии, физкультуре у нас уделялось особое внимание, особенно плаванию в бассейне. Запросто мог проплыть километр – плавали и брассом, и кролем, и греблю отрабатывали. У меня дома даже есть тренажер для гребли, сейчас уже не занимаюсь, а раньше часто. Зато часто выхожу гулять, – поделился ветеран Великой Отечественной войны Лев Онуфриев. – Очень много поздравлений было, в том числе по телефону: прямо во время встречи с Иваном Николаевичем и Сергеем Владимировичем поздравил Александр Евсеевич Хинштейн. Приятно, что не забывают, всем еще раз большое спасибо!»

Напомним, в 2025 году, накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Льву Онуфриеву было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара». На его доме на улице Самарской установлена табличка: «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны».