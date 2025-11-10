Глава Самары Иван Носков поздравил со 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Льва Онуфриева

Я нашел ошибку
Главные новости:
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.
Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Глава Самары Иван Носков поздравил со 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Льва Онуфриева

10 ноября 2025 12:55
180
Глава города Самары Иван Носков поздравил со 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Льва Онуфриева

Глава города Самары Иван Носков вместе с председателем городской Думы Сергеем Рязановым и кадетами школы № 177, принимавшими участие в Параде Памяти, навестил ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина городского округа Самара Льва Семеновича Онуфриева и поздравил его с днем рождения – 7 ноября ему исполнилось 102 года.

«Это уже не первая и не вторая наша встреча со Львом Семеновичем. Как и год назад, он встретил теплом и радушием, рассказал истории из своей жизни. В тяжелые годы Великой Отечественной войны вместе с тысячами советских воинов он мужественно сражался за мир и будущее нашей страны. Воспоминания о тех днях, которые и сегодня живы в его памяти, не сравнятся, пожалуй, и с самой лучшей книгой. Еще раз от всей души поздравляю Льва Семеновича с днем рождения. Здоровья, добрых событий и мирного неба!» – сказал глава города Самары Иван Носков.

Лев Семенович считается старейшим ветераном Великой Отечественной войны, проживающим в Самаре. Он родился в Псковской области, а после окончания школы поступил учиться в Ленинградский медицинский институт. С началом войны, в 1941 году, был призван в армию и направлен на учебу в военное училище Омска, оттуда – на 3-й Белорусский фронт в 1383 зенитный артиллерийский полк командиром пулеметной роты. Впоследствии Лев Семенович был назначен помощником начальника штаба полка. В июне 1944 года принимал участие в операции «Багратион», освобождал от немецко-фашистских захватчиков Белоруссию, Польшу, Пруссию, Кенигсберг. Долгожданную Победу Лев Онуфриев встретил в городе Пиллау, после войны служил в группе советских войск в Германии, в военно-морском флоте, занимался судебной медициной.

«Для меня Лев Семенович — пример того, как можно быть таким разносторонним, энергичным человеком и сохранять интерес к жизни, даже если тебе уже за 100 лет! А жизнь у ветерана, надо сказать, очень насыщенная. Встреча прошла очень душевно. Большое счастье, что у нас есть возможность лично сказать спасибо нашим фронтовикам и из первых уст услышать истории, которые больше не расскажет никто. Желаю Льву Семеновичу крепкого здоровья и в следующем году отметить свое 103-летие!» – отметил председатель Думы Сергей Рязанов.

В 1950 году Лев Семенович окончил Военно-морскую медицинскую академию, а позже – факультет усовершенствования врачей по циклу «Патологоанатомия», работал в военных госпиталях. 37 лет он проработал в Самарском онкологическом диспансере и считается одним из самых опытных патологоанатомов Самарской области.

«Секрет долголетия – он во многом: и в питании, и в отсутствии вредных привычек, и в физической активности. Когда учился в академии, физкультуре у нас уделялось особое внимание, особенно плаванию в бассейне. Запросто мог проплыть километр – плавали и брассом, и кролем, и греблю отрабатывали. У меня дома даже есть тренажер для гребли, сейчас уже не занимаюсь, а раньше часто. Зато часто выхожу гулять, – поделился ветеран Великой Отечественной войны Лев Онуфриев. –  Очень много поздравлений было, в том числе по телефону: прямо во время встречи с Иваном Николаевичем и Сергеем Владимировичем поздравил Александр Евсеевич Хинштейн. Приятно, что не забывают, всем еще раз большое спасибо!»

Напомним, в 2025 году, накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Льву Онуфриеву было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара». На его доме на улице Самарской установлена табличка: «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
131
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
10 ноября 2025  13:12
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
152
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль
10 ноября 2025  12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
170
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
10 ноября 2025  11:11
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
359
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
177
Весь список