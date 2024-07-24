Глава Самарского района встретился с жителями многоквартирного дома по улице Алексея Толстого

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Жители дома №128 по улице Алексея Толстого обратились к врио губернатора с беспокоящим их вопросом. Горожане рассказали, что владельцы помещения на нулевом этаже несколько лет назад расширили пространство подвального помещения, что могло привести, по их мнению, к ослаблению фундамента. Затем это помещение вместе с соседней квартирой и доступом в подвал приобрёл новый собственник. В настоящее время жители наблюдают, что в помещении проводятся масштабные ремонтные работы. Они заинтересовались, насколько законна перепланировка пространства и как она отразится на состоянии многоквартирного дома. Помимо этого, жильцов беспокоит, по какому назначению будут использоваться отремонтированные комнаты.

Чтобы обсудить ситуацию на месте, глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков встретился с жильцами дома и новым собственником помещения.

«Совместно с жителями принято решение заказать обследование строительных конструкций здания в специализированной организации, чтобы выяснить, сможет ли данное подвальное помещение принести ущерб целостности многоквартирного дома. Совместно условились, что жители сами выберут организацию, которая проведет экспертизу», - прокомментировал Роман Радюков.

Как рассказал начальник отдела архитектуры Администрации Самарского района Александр Шиханов, ранее рассматривалось обращение собственника о переводе нежилого помещения в жилое и объединения его с квартирой.

«Он представил проект переустройства и перепланировки, который подготовила специализированная организация. Собственник получил разрешение на работы», - подчеркнул Александр Шиханов.

По словам собственника, организация коммерческой деятельности в помещении не планируется. Тем не менее, представители администрации в дальнейшем проконтролируют, как будет использоваться пространство по окончании ремонтных работ.

Фото: администрация Самары