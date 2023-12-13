Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам»

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Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что из-за рейдов некоторых депутатов по магазинам в жилых домах, где продают алкоголь, складывается ложное впечатление о бездействии полиции. Об этом он сообщил в письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Это создает ложное впечатление о бездействии полиции, хотя надзор за торговлей не входит в ее компетенции. Сейчас действует мораторий на внеплановые проверки юрлиц и ИП», — пишет РБК, ссылаясь на слова Владимира Колокольцева.

По словам главы МВД, часть депутатов Госдумы осуществляют рейды по таким магазинам и привлекают к этому внимание СМИ. Это нарушает действующий мораторий, добавил Колокольцев, пишет Ура.ру.