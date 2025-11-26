Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями

148

27 ноября в 18:00 глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями в своем официальном аккаунте в социальной сети ВКонтакте.

Она подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог, о подготовке к работе в условиях зимнего сезона и к новогодним праздникам, остановится на теме реставрации ОКН и обновления теплосетей.

Елена Бондаренко ответит также на вопросы, которые будут заданы в комментариях к эфиру, и обращения, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Задать вопрос главе района можно по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации Самары