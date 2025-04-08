Глава Красноглинского района ответил на вопросы жителей в прямом эфире

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7 апреля глава Красноглинского внутригородского района Самары Вячеслав Коновалов на своей странице ВКонтакте провел прямой эфир с жителями и презентовал программу развития на 2025 год.



Так, в районе благоустроят 8 дворовых и общественных территорий по программам «Формирование комфортной городской среды», «Народный бюджет Самарской области и конкурсу общественных инициатив «Твой конструктор двора». За счет средств бюджетов разного уровня обновят проезды, тротуары, оборудуют парковочные карманы в 7 дворах. Подробно глава района остановился и на теме ремонта автомобильных дорог.



Один из вопросов касался ремонта проезжей части «школьного маршрута» по улице Золотухина от улицы Устинова до улицы Мира. По мнению жителя, автодорога давно нуждается в обновлении. Как пояснил Вячеслав Коновалов, в настоящее время в качестве временной меры разрушенные участки отсыпали асфальтобетонной крошкой. В начале апреля подрядная организация начала ямочный ремонт дорог в микрорайоне Крутые Ключи, в том числе и по улице Золотухина. Также профильным департаментом проводятся работы по ремонту «картами» дороги по улице Устинова на участке от улицы Золотухина до дороги на поселок Козелки, ведущему к школе.



«Кроме того, в нашем районе в 2025 году отремонтируют ещё 8 адресов. Это Красноглинское шоссе, дорога от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой, участки на бульваре Ивана Финютина, улицах Мира, Батайской и Черниговской, автодороги на Козелки и в поселок Мехзавод, - рассказал Вячеслав Коновалов. - Также обновят асфальтовое покрытие на тротуарах: это участки вдоль автодороги на станцию «Козелковская», по улицам Академика Кузнецова, Крайней, Коптевской и Батайской».



Как подчеркнул Вячеслав Коновалов, в Красноглинском районе, как и во всем городе, проходит традиционный апрельский марафон чистоты. Первый апрельский субботник объединил порядка 3000 жителей – представителей соцсферы и потребительского рынка, депутатов и муниципальных служащих, молодежные объединения. Районная администрация, напомним, оказывает содействие в предоставлении инвентаря и организации вывоза собранного мусора.



В ходе «прямой линии» Вячеслав Коновалов успел ответить дополнительно на ряд вопросов, поступивших на интернет-площадки: более 30 вопросов пришло на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», ещё порядка 20 вопросов жители оставили в комментариях. Вопросы, ответ на которые не прозвучал в эфире, будут рассмотрены в индивидуальном порядке.





Фото: администрация Самары