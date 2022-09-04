ГИБДД СО рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах из-за погодных условий

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Госавтоинспекция Самарской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях.



В настоящее время на территории региона отмечается ухудшение погодных условий осадки в виде дождя.



Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством.



Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. В обязательном порядке соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.



Пешим участникам дорожного движения в непогоду и темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, а также соблюдать нормы и правила безопасности при переходе проезжей части.

Фото: ГИБДД СО