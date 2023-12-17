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ГИБДД СО: железнодорожный переезд – один из самых опасных участков дороги

17 декабря 2023 14:56
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Железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед всеми остальными видами наземного транспорта. Чтобы остановить поезд нужно время.

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти совместно с представителями Жигулевской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «Российские железные дороги» провели профилактическое мероприятие в ходе, которого водителей призывали не создавать аварийных ситуаций на железнодорожных переездах, а также вручили памятки, напоминающие о соблюдении правил проезда железнодорожных переездов, с пожеланиями безопасного пути.

Все участники дорожного движения, пользующиеся железнодорожными переездами, обязаны помнить, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед всеми остальными видами наземного транспорта. Чтобы остановить поезд нужно время.

Напоминаем, что пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора, остановка или стоянка на железнодорожном переезде либо проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд грозит нарушителю штрафом в 5000 рублей или лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

За повторное нарушение, наказание будет строже: лишение управления транспортными средствами сроком на 1 год, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГИБДД СО

Теги: БДД Тольятти

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