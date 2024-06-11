На автодороге «Тольятти – Хрящевка» - Луначарский начались работы по укладке верхнего слоя покрытия

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В Самарской области приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды на автодороге «Тольятти – Хрящевка» - Луначарский. Дорогу капитально отремонтируют на всем протяжении – 14,744 в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Трасса Тольятти-Хрящевка - Луначарский является одним из ключевых маршрутов миграции жителей в один из центров Самарско-Тольяттинской агломерации – город Тольятти. Жители поселка Луначарский, где проживает более 2300 человек, давно жаловались на плохое состояние дорожного покрытия, делающее движение не только некомфортным, но и опасным.

«Как хорошо, что начали ремонт дороги Выселки-Луначарский. Этот ремонт посёлок ждал очень долго. Данная дорога востребована жителями, ездить по ней в последнее время было опасно, очень много ям. Надеемся, что в скором времени её отремонтируют. И самое главное, хочется, чтобы отремонтировали качественно, на долгие годы. Спасибо, что услышали и начали ремонт», - говорит житель поселка Луначарский Владимир Макаров.

Капитальный ремонт дороги до поселка Луначарский протяженностью почти 15 км рассчитан на два года и завершится в 2025 году. На участке протяженностью 6 км уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также ведутся работы по фрезерованию старого дорожного полотна и доведению дороги до нормативной ширины.

Помимо замены дорожной одежды на территории населенных пунктов Выселки и Луначарский в полосе отвода автомобильной дороги запланировано строительство тротуаров и линий наружного электроосвещения. Также по требованиям современных нормативов будет проведено обустройство остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

Напомним, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проведен ремонт автомобильной дороги Тольятти-Хрящевка, которая входит в маршрут маятниковой миграции к городу Тольятти не только жителей поселка Луначарский, но и других близлежащих населенных пунктов. В результате капремонта дороги до поселка Луначарский маршрут к городу Тольятти станет комфортным и безопасным на всем протяжении.

Благодаря ремонту дорог по национальному проекту к концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.