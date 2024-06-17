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«Урал» — Жигули – Пионерлагерь – один из самых туристических объектов национального проекта в 2024 году.
В Ставропольском районе началось строительство тротуаров вдоль дороги к детскому лагерю «Жигулевский Артек»  
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В Ставропольском районе началось строительство тротуаров вдоль дороги к детскому лагерю «Жигулевский Артек»  

17 июня 2024 14:37
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«Урал» — Жигули – Пионерлагерь – один из самых туристических объектов национального проекта в 2024 году.

В Самарской области ведутся активные работы по капитальному ремонту региональной дороги «Урал» — Жигули – Пионерлагерь.  Ремонт дороги протяженностью 11,77 км осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Урал» — Жигули – Пионерлагерь – один из самых туристических объектов национального проекта в 2024 году. Дорога соединяет населенный пункт Жигули с федеральной трассой М-5 «Урал», а также является единственным маршрутом к популярнейшим туристическим местам на территории Самарской области.

Дорога ведет к достопримечательностям национального парка «Самарская Лука», включая Девью гору, Молодецкий курган, Усинский курган, памятник археологии федерального значения Муромский городок, а также к детскому лагерю «Жигулёвский Артек» и санаторию «Молодецкий Курган».

Проектом капитального ремонта дороги помимо устройства нового дорожного полотна и оснащения дороги современными средствами обеспечения безопасности дорожного предусмотрено строительство тротуаров и устройство опор освещения от начала села Жигули и до детского лагеря «Жигулевский Артек». В результате этих работ на половине региональной трассы протяженностью 6 км будет обеспечена пешеходная доступность.

В настоящее время подрядной организацией завершено фрезерование изношенного покрытия и уширение проезжей части до нормативных значений, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя дорожного покрытия. Также начато строительство тротуаров – дорожники ведут укладку большого бортового камня и в ближайшее время приступят к устройству основания. Контроль за выполнением работ осуществляется в том числе жителями села Жигули.

«Огромное количество туристов приезжают в наш край из области и других регионов страны. Чтобы полюбоваться видами Жигулёвского моря, постоять на Молодецком Кургане и Девьей горе, прогуляться по лесной тропинке национального парка, посетить старинное село Жигули и увидеть множество достопримечательностей. Часто приезжают гости отдохнуть на турбазах. А на лечение и отдых в детский оздоровительный центр и санаторий едут дети не только из Самарской области, но и из соседних регионов. Безопасная и комфортная дорога очень важна для жителей и для туристов. Очень ждем завершения ремонта дороги и строительство тротуара для пешеходов», — отмечает глава сельского поселения Жигули Владимир Елисеев.

Напомним, что в Ставропольском районе в рамках нацпроекта также ведется капитальный ремонт региональной трассы «Тольятти-Хрящевка» — Луначарский протяженностью 14,7 км. Дорога вошла в перечень ремонта по многочисленным просьбам жителей.

Всего в 2024 году в регионе в рамках нацпроекта предусмотрено проведение ремонта и капитального ремонта  более 180 км дорог, в том числе в Самаре и в Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Теги: БДД Тольятти

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