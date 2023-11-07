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ГИБДД СО: за выходные дни выявлено свыше 2400 различных правонарушений в области дорожного движения

7 ноября 2023 14:29
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64 водителя рисковали жизнью своих детей.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

С 3 по 6 ноября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2400 различных правонарушений в области дорожного движения.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 64 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили 19 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 243 водителя.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 64 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 94 правонарушителей со стороны водителей и 135 со стороны пешеходов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: ГИБДД Самара

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