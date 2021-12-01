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ГИБДД СО: в ближайшее время на территории региона прогнозируется снег с дождем

1 декабря 2021 16:40
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Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к особой осторожности на дорогах в условиях непогоды.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к особой осторожности на дорогах в условиях непогоды.

Уважаемые участники дорожного движения, областная Госавтоинспекция предупреждает об изменении погодных условий! На территории региона прогнозируется обильный снег с дождем. 

В этой связи рекомендуем автомобилистам: выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге; сохранять дистанцию и боковой интервал движения; отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов; быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов; проверить исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла. 

Пешеходам следует быть предельно внимательными при пересечении проезжей части; в условиях непогоды и темного времени суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция рассчитывает на Вашу сознательность, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

 

Теги: ГИБДД

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