ГИБДД СО подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные

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В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 23 по 25 сентября.

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За три дня рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 66 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 4 водителя без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За период рейда полицейскими выявлено порядка 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.

От пристального внимания полицейских оказались и иные правонарушения: почти в 54 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 139 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 241 раз.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 259 водителей. Несмотря на выписанные требования, есть и водители, которые не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области