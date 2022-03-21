ГИБДД СО: о состоянии аварийности на дорогах региона

На дорогах Самарской области в период с 14 по 20 марта 2022 года зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 53 получили ранения.
Среди пострадавших 3 ребенка.
Наиболее аварийными днями недели стали вторник и пятница.
Каждое дорожно-транспортное происшествие имеет свои причины и последствия. В большинстве случаев к аварии ведет грубое нарушение правил дорожного движения.
Так, на минувшей недели наиболее частыми причинами автоаварий явились:
- несоблюдение очередности проезда перекрестков;
- превышение установленной скорости движения;
- нарушения ПДД пешеходами;
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;
- непредоставление преимущества в движении пешеходам;
- неправильный выбор дистанции и т.д.
Управление ГИБДД Самарской области рекомендует как водителям, так и пешеходам, строго соблюдать ПДД.
Водителям не игнорировать помеху справа при проезде перекрестка равнозначных дорог, соблюдать очередность совершения маневров, подчиняться действиям сигналов светофора, дорожных знаков и разметок. Всегда выдерживать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть внимательными при проезде пешеходных переходов.
Самим пешеходам также важно не быть беспечными на дороге.