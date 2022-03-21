ГИБДД СО: о состоянии аварийности на дорогах региона

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На дорогах Самарской области в период с 14 по 20 марта 2022 года зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 53 получили ранения.

Среди пострадавших 3 ребенка.

Наиболее аварийными днями недели стали вторник и пятница.

Каждое дорожно-транспортное происшествие имеет свои причины и последствия. В большинстве случаев к аварии ведет грубое нарушение правил дорожного движения.

Так, на минувшей недели наиболее частыми причинами автоаварий явились:

- несоблюдение очередности проезда перекрестков;

- превышение установленной скорости движения;

- нарушения ПДД пешеходами;

- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;

- непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- неправильный выбор дистанции и т.д.

Управление ГИБДД Самарской области рекомендует как водителям, так и пешеходам, строго соблюдать ПДД.

Водителям не игнорировать помеху справа при проезде перекрестка равнозначных дорог, соблюдать очередность совершения маневров, подчиняться действиям сигналов светофора, дорожных знаков и разметок. Всегда выдерживать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

Самим пешеходам также важно не быть беспечными на дороге.