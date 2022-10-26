ГИБДД СО:  когда обувать зимнюю резину

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Каждый год с приближением холодов водители начинают задаваться вопросом, когда обувать зимнюю резину. В настоящее время ответ на данный вопрос частично регулируется нормативным правовым документом. Соответствующий закон - Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Из нормативного акта следует: в летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается использовать только шипованные шины. Это требование относится ко всем транспортным средствам. В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и неошипованные шины. Главное, чтобы они имели маркировку "М+S", "M&S" или "M S" и соответствующий рисунок. Требование распространяется только на автомобили категории B.

Таким образом, по закону менять резину на зимнюю можно с сентября по ноябрь.

На практике выбор конкретной даты для замены нужно делать с учетом погодных условий.

Многие водители задаются вопросом, нужно ли клеить знак "Шипы" сзади автомобиля. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.11.2018 № 1414, который вступил в силу с 8 декабря 2018 г., знак «Шипы» отменен.

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