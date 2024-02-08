ГИБДД СО из-за плохих погодных условий призывает быть внимательнее на дороге

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На территории региона наблюдается ухудшение погодных условий, сильный ветер до 20 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.

Подобные климатические неизбежно сказываются на безопасности дорожного движения. Во избежании дорожных аварий на дороге, всем участникам дорожного движения необходимо помнить о выборе правильной модели поведения, в соответствии с погодными изменениями и дорожными условиями.



В случае возникновения затруднительных ситуаций, необходимо в максимально короткие сроки сообщить об этом сотрудникам оперативных служб, либо в дежурную часть полиции 102 или 112.



В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем, кто оказался в непростой ситуации, к ним также можно обратиться за помощью на дороге.



Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности, всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. Убедительная просьба к водителям, заблаговременно позаботится о месте стоянки своего транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения.