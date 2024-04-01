ГИБДД СО:  итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.

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С 29 по 31 марта сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 50 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 50 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили более 150 водителей, которые проигнорировали использование ремней безопасности. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 142 водителя. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 38 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 82 правонарушителя со стороны водителей и 74 со стороны пешеходов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Фото: ГИБДД СО