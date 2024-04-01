ГИБДД СО:  итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Так с 1 по 30 апреля будут введены ограничения для движения транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн.
УГИБДД СО: на территории региона будут введены временные ограничения для движения транспорта
Все задержанные животные были возвращены в Республику Башкортостан.
Табун лошадей не дали незаконно вывезти в Казахстан таможенники
Всем горожанам, выполнившим ее условия, будут списаны имеющиеся пени, за исключением тех, что взысканы по решению суда.
«Весна – тают пени!»: в Самарской области стартовала весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс»
Мероприятие привлекло множество студентов и абитуриентов, причем не только из Самарской области.
Самарские энергетики приняли участие в Дне открытых дверей СамГТУ
В Самаре обсудили проекты культурного сотрудничества с Республикой Сербия.
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с участниками фестиваля «Славянский дом» из Сербии
Свертки с наркотическим веществом были спрятаны ухищренным способом в дезодоранте.
Сотрудниками ИК-3 предотвращена попытка доставки наркотических веществ
Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, 240 конкурсантов стали победителями и призёрами Чемпионатов.
Завершился региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству
Участники заседания обсудили меры, направленные на недопущение поступления некачественной и фальсифицированной пищевой продукции на потребительский рынок.
Состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.37
0.11
EUR 99.53
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

1 апреля 2024 16:26
103
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 142 водителя.

С 29 по 31 марта сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 50 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 50 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили более 150 водителей, которые проигнорировали использование ремней безопасности. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 142 водителя. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 38 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 82 правонарушителя со стороны водителей и 74 со стороны пешеходов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

 

Фото:   ГИБДД СО

Теги: ГИБДД Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения.
07 марта 2024, 16:07
В регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД.
Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. Общество
1042
Анкетирование является важным инструментом для сбора мнений и данных от участников дорожного движения, что позволяет выявить проблемы и развивать меры по улучшению дорожной обстановки.
26 февраля 2024, 16:04
Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района провели опрос анкетирование среди водителей
Анкетирование является важным инструментом для сбора мнений и данных от участников дорожного движения, что позволяет выявить проблемы и развивать меры... Общество
788
За период рейда полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
19 февраля 2024, 18:27
ГИБДД СО:  итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.
За период рейда полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Общество
876
В центре внимания
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
506
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
210
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
411
Выставка
30 марта 2024  20:33
Выставка "Друг человека" приглашает самарцев: ФОТО
653
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
437
Весь список