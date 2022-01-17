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ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
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ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

17 января 2022 18:25
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В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни, с 14 по 16 января 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 60 водителей.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 16 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 141 автомобилист.

Несмотря на выписанные требования, 2 жителя Самарской области не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 64 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 214 водителей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 142 правонарушения со стороны пешеходов и 184 - со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД СО

...

Теги: ГИБДД Мероприятия

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