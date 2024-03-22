Я нашел ошибку
Главные новости:
Активные участники и те, кто заберет питомцев домой, получат подарки!
23 и 24 марта в Самаре состоится 11-й фестиваль-выставка «Друг Человека»
В селе Михеевка Пестравского района работает фельдшерско-акушерский пункт, возведенный по национальному проекту «Здравоохранение» .
В ФАПе села Михеевка трудится новый фельдшер
Выделяют инфекционные заболевания управляемые методами иммунопрофилактики и неуправляемые.
Тольяттинский врач педиатр рассказала о профилактике сезонных вирусных инфекций
Из федерального бюджета на тушение лесных пожаров в Самарской области в этом году предусмотрено более 3 млн рублей.
Лесничества Самарской области готовятся к пожароопасному сезону
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 23 марта в Самарской области и в Самаре ожидается туман
Елена Посевина рассказала ребятам о трудностях и достижениях на пути к спортивным победам и поделилась своей историей успеха.
Заслуженный мастер спорта Елена Посевина встретилась с молодежью Тольятти
Курсантам была доведена информация о порядке поступления в вузы ФСИН России, разъяснена специфика деятельности уголовно-исполнительной системы.
Сотрудники УФСИН СО осуществили выезд в лицей государственной службы и правоохранительных органов
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.
Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят в СОУНБ с музыкальной программой
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.95
-0.74
EUR 100.36
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят в СОУНБ с музыкальной программой

22 марта 2024 14:31
165
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.

«Музыкальные истории винила: путешествие с Атлантик-Джаз» – музыкально-просветительская программа под таким названием ожидает гостей Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) 30 марта (суббота) в 17:00. Погрузиться в атмосферу джазовых салонов середины XX века слушатели смогут вместе с Георгием Шагаловым и его известным джаз-бендом «Атлантик-Джаз».

Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи. Георгий Шагалов, знакомый многим самарским любителям классической музыки как оперный бас, ведущий солист Самарского академического театра оперы и балета, проявит себя в необычном амплуа джазового певца. Вместе с ним на импровизированной сцене отдела искусств библиотеки выступят другие участники группы «Атлантик-Джаз»:

Дмитрий Дмитриев – гитара;

Светлана Гордеева – клавиши;

Анна Луценко – контрабас;

Оксана Букатина – барабаны.

Предстоящий вечер станет вторым мероприятием джазового цикла «Музыкальные истории винила» – части более масштабного проекта «Музыка в библиотеке». На предыдущей встрече, прошедшей в феврале, читатели смогли узнать о некоторых знаковых и редких пластинках из фонда отдела искусств СОУНБ, а также выбрать винил, который они хотели бы услышать в оцифрованном виде. По итогам голосования были отобраны три грампластинки:

Луи Армстронг. Louis Armstrong in Prague. Чехословакия, 1980.

Duke Ellington, Django Reinhardt. ГДР, 1982.

Джерри Маллиген и Чет Бейкер: концерт в Карнеги-холле. ВФГ «Мелодия», 1989.

Своим рассказом об этих трёх музыкальных находках в ходе программы поделится джазовый музыкант, организатор мероприятий и эксперт Дмитрий Дмитриев, а отдельные фрагменты записей с грампластинок посетители библиотеки смогут услышать на аналоговом проигрывателе.

Кроме того, весь оцифрованный винил станет частью аудиоцикла «Джазовые портреты», который будет доступен на официальном сайте СОУНБ уже в конце марта этого года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

30 марта в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
22 марта 2024, 15:14
Ночью и утром 23 марта в Самарской области и в Самаре ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны!     Экология
85
Она продолжит курировать экономический блок.
21 марта 2024, 19:03
Дмитрий Азаров назначил на должность заместителя председателя Правительства Самарской области Наталью Катину
Она продолжит курировать экономический блок. Политика
1047
На водоемах города продолжает активно таять лёд.
21 марта 2024, 18:45
Горадминистрация предупреждает об опасности об опасности выхода и выезда на лед
На водоемах города продолжает активно таять лёд. Общество
527
В центре внимания
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
22 марта 2024  11:59
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
226
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
354
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
460
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
1385
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
829
Весь список