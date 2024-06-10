Гала-концерт фестиваля «САМ.ФЕСТ 2024» смогут посмотреть онлайн все жители России

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В День России состоится традиционный гала-концерт фестиваля «САМ.ФЕСТ». 12 июня Самарская область вновь превратится в настоящий музыкальный центр страны: фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ» соберет на одной сцене известных авторов-исполнителей, а также подающих надежды талантливых артистов со всех уголков нашей страны. За два года проведения «САМ.ФЕСТ» стал настоящей визитной карточкой Самарской области, уникальным проектом, сфокусированным, прежде всего, на обмене опытом и развитии талантов участников, а также одним из главных мероприятий празднования Дня России.

В этом году фестиваль расширяет границы зрительской аудитории – стать зрителем гранд-финала музыкального фестиваля «САМ.ФЕСТ» сможет каждый желающий, присоединившись онлайн к мероприятию в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте» (https://vk.com/sam.fest). Трансляция начнется в 17:00 по самарскому времени. По многочисленным просьбам организаторы предусмотрели возможность просмотра записи в повторе.

«САМ.ФЕСТ» – это фестиваль авторской музыки в широком смысле этого слова, направленный на выявление талантливых авторов-исполнителей и их качественное продвижение на большую сцену. В 2024 году в рамках масштабного конкурса организаторы получили более 1000 заявок от музыкантов различных жанров и направлений. Главным условием отбора был важный критерий: композиция должна быть написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы. Составленный кураторами конкурса шорт-лист был отправлен жюри фестиваля, которое отобрало 10 полуфиналистов. В этом году выбор был, действительно, очень сложный, в полуфинал прошли артисты из Москвы, Самары, Калининграда, Тольятти, Ижевска, Пензы и Сарова! Ими стали: ØMUTØM, Эйнар Аглетдинов, МЫСЛИМИМА, NEON D!VE, Савелiчъ Бэнд, ТИШИН, Юность, MJFamily, Андрей Кочкин, SHOO.

Полуфиналисты получат профессиональную поддержку от команды наставников: продюсеров, звукорежиссеров, программных редакторов радиостанций, специалистов по продвижению, а также специальных гостей фестиваля.

В финал фестиваля «САМ.ФЕСТ 2024» вышли коллективы Юность (г.Калининград), МыслиМима (г.Самара) и Савелiчъ Бенд (г.Пенза). Они разделят сцену с хедлайнерами фестиваля, среди которых: группа «ПЕЛАГЕЯ», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», рэпер DOSE и победительница фестиваля «САМ.ФЕСТ 2023» «ДА, ЛЕСЯ» (LESA FS).

Имя главного победителя конкурса, который получит возможность записать собственный музыкальный альбом под руководством известного саунд-продюсера Андрея Самсонова, а также специально подготовленный «полный пакет артиста», включающий фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей и консультации с юристами и специалистами по продвижению, будет объявлено со сцены на гала-концерте фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня. Композиции всех финалистов и полуфиналистов попадут на сборник «САМ.ФЕСТ», благодаря чему у артистов появится шанс быть услышанными широкой публикой. Это невероятная возможность и мощнейший старт карьеры для молодого музыканта!

Финалисты уже едут в Самару, где их ждет серия личных встреч с наставниками. Каждый из наставников примет непосредственное участие в подготовке выступлений конкурсантов. В этом году в состав жюри конкурса вошли авторитеты музыкальной индустрии: Елена Кипер, Андрей Самсонов, Анастасия Рогожникова, Александр Алексеев и Кирилл Кравцов – все профессионалы в своем деле, представляют собой одну большую семью «САМ.ФЕСТа» и готовы вдохновлять и заряжать своим примером молодые таланты.

Фото: Дмитрий Строц (финалисты фестиваля САМ.ФЕСТ прошлых годов)