ФССП: более 1,2 млн россиян запретили выезд из РФ из-за долгов по алиментам

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Более 1,2 млн россиян запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам за девять месяцев 2023 года. Об этом «Известиям» 9 ноября сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На начало октября, по данным приставов, неоконченными оставались 755,9 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Это на 19,9 тыс. исполнительных производств меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в ФССП.

Уточняется, что всего за три квартала приставы взыскали алиментов на 44,4 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, за девять месяцев 2023-го превысила 88,5%, добавили в ФССП.

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